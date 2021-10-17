Meme kanserine dikkati çekmek için pembe araba kornası ürettiler

BURSA (AA) - Bursa'dan dünya otomotiv devleri için 40 yıldır korna üreten bir firma, meme kanseri için farkındalık oluşturmak amacıyla aksesuar olarak da kullanılabilen pembe renkli korna imal etti.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmanın sınırlı sayıda ürettiği, üzerinde "Erken tanı hayata sarıl" yazan kornalarla erken teşhisin önemine dikkat çekilerek, satıştan elde edilecek gelir, kanser hastalarının tedavisinde kullanılacak.

Seger AŞ Genel Müdürü Tülin Tezer, AA muhabirine, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yöneticisi olarak, kadınların iş yaşamında yer almasının önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Tezer, bunu destekleyen bir şirket olduklarını belirterek, "Kadınların iş yerlerine kattığı birtakım özellikler var. Kadın ve erkeklerin uyum içinde çalışması, cinsiyetlerine bağlı farklı özelliklerini bir araya getirmesi şirketlere müthiş bir sinerji yaratıyor. Kadınlar bulundukları şirketlere prestij katıyor." dedi.

Firmalarının 40 yıldır elektrikli ve havalı korna ürettiğini anlatan Tezer, otomotiv sanayisinde önemli markaların korna tedarikçisi olduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 70 ülkeye ihracat yaptıklarını, yüzde 80 ihracat oranıyla çalıştıklarını aktaran Tezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekim ayı ' Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak anılıyor. Biz de bu anlamda toplumsal farkındalığı oluşturmak adına 3 yıl önce 'pembe korna' projesini hayata geçirdik. Ürettiğimiz kornaları pembeye boyadık ve üzerine 'Erken tanı hayata sarıl' yazısını ekledik. Bu sloganla kornaları üretip dağıtmaya başladık. 2 yıldır bu şekilde ilerliyorduk. Bu yıl ise bu projeyi bir adım daha ileriye taşıdık. Projenin değer oluşturan bir proje haline gelmesini hedefledik. Bu amaçla ürettiğimiz kornoları e-ticaret sitemizde satışa sunduk. Buradan elde edeceğimiz geliri de kanserle mücadeleye destek olan bir derneğe bağışlamayı düşündük. Bu sebeple Bursa Kanserle Savaş Derneği ile iş birliği yaptık."

"Proje sayesinde belki de bir kadın sağlığına kavuşacak"

Tezer, pembe kornanın araçlara monte edilip kullanılabileceği gibi aksesuar veya süs eşyası olarak da verdiği mesajla insanlara meme kanserinde erken tanının önemini hatırlatacağını vurguladı.

Söz konusu derneğin, kanserli hastaların mücadelesine destek olduğunu anlatan Tezer, "Kornalar pembe renkli olduğu için çok ilgi çekiyor. Vatandaşlarımız da projeye yoğun ilgi gösterdi. Kanser olayının cinsiyetten bağımsız toplumsal bir sağlık problemi olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kornalarımıza hem kadınlardan hem de erkeklerden yoğun ilgi var." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş de bir sivil toplum kuruluşu olarak vatandaşlara fayda sağlamaya gayret gösterdiklerini bildirdi.

Seger firmasının gösterdiği sosyal sorumluluk duygusunun, meme kanserinin kadın sağlığı kadar erkek sağlığı bakımından da önemini vurguladığına değinen Ecemiş, "Bu yıl proje bir sosyal sorumluluk kampanyasına dönüştü ve biz de Bursa Kanserle Savaş Derneği olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmanın yurdumuzun her köşesine ulaşacağına inanıyoruz. Bu bağış projesiyle yaratılan farkındalık sayesinde belki de bir kadın tekrar sağlığına kavuşacak, hayatı kurtulacak." diye konuştu.