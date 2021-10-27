'Meme kanseri erken dönemde tespit edilirse, organ kaybı olmadan tedavi edilir'

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Meme Radyoloji Uzmanı Dr. Derya Deniz Altıntaş, meme kanserinin erken dönemde tespit edilmesi durumunda organ kaybına neden olunmadan, hayat standartları değişmeden kolaylıkla tedavi edilebilir olduğunu söyledi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanserine dikkat çekmek amacıyla hastaneye giriş yapan 20 yaş üstü kadınlara ve yaklaşık 5 bin sağlık çalışanına 'pembe kurdele' takılarak erken tanı ve teşhis için farkındalık oluşturuldu. Kadınlara kurdele takan Meme Radyoloji Uzmanı Dr. Derya Deniz Altıntaş, ardından bilgilendirme yaparak erken teşhis ve kanser tedavisinin önemini anlattı.

Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena da kadınlarda en fazla görülen kanserin meme kanseri olduğuna dikkat çekerek, "Buna özellikle dikkat çekmek için tüm personelimizle pembe kurdele taktık. İster istemez bir farkındalık oluştu. Her gelen misafirimiz sordu, yine bunları elimizden geldikçe yaymaya çalıştık. Erkeklere göre yüz kat daha fazla görülüyor. Bu kanserin genetik boyutu var. Amacımız insanların erken teşhis için önlem alması" dedi.