Kanserde erken tanının ölüm risklerini azalttığı bildirildi.

Demirköy Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl ekim ayının Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak kabul edildiği belirtildi.

Bu kanser türünün memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meme kanserinin neredeyse tamamı kadınlarda görülür. Ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür. 20-40 yaş arası, ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapılmalıdır. Meme kanseri belirtilerden biri görüldüğünde vakit geçirmeden doktora başvurulmalıdır. Ayrıca iki yılda bir doktorda meme muayenesi olunmalıdır. 40-69 yaş arası, ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapılmalı, yılda bir doktorda meme muayenesi olunmalı ve iki yılda bir mamografi çektirilmelidir.

Ülkemizde her ilde olan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz olarak mamografi çekilmekte, ayrıca kendi kendine meme muayenesi eğitimleri ve broşürleri de ücretsiz olarak verilmektedir."