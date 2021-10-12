Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor - Haberler
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Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, alt yapı çalışmaları tamamlanan Erenköy Mahallesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, alt yapı çalışmaları tamamlanan Erenköy Mahallesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

3 sokakta yaz mevsiminden bu yana hummalı ve büyük bir çalışma yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Erenköy Mahallesi'nde Çamözü, Arif Türkyar ve Hanife Sokak olmak üzere yaklaşık 2,5 kilometre yolu asfaltlayacağız. Erenköy Mahallemizde altyapı komple değişti. Elektrik direkleri, telefon hatları yer altına alındı. Aynı zamanda da burada doğalgazdan, Telekom'a, yağmur suyu hattına kadar ihtiyaç olan bütün altyapı tamamlandı. Bütün yaz bu çalışmaların gerçekleştirilmesi ile geçti. Şimdi asfalt çalışmasını devam ettiriyoruz. Bu mahalleler pandemiden dolayı oldukça yoğun ruhsat dönemi geçirdi. Vatandaşlarımız buraya yerleşti. Neredeyse her mahallemizde asfalt ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Kış gelmeden birçok noktada çalışmaları bitirip hizmete açacağız. Bugünde Erenköy Mahallesi'nde devam eden asfalt, kaldırım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledik. Yol medeniyettir dedik ve çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

Melikgazi'nin nüfusunun çok fazla olduğunu bu yüzdende ihtiyaçların da fazla olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "İhtiyaçları belirleyerek onlara göre çalışma yapıyoruz. 58 mahallemizin 58'inde de çalışmalar yaptık, hala da devam ediyor. Geçen sene rekor bir hizmet yılı geçirdik. 170 kilometrelik asfalt çalışması yapmıştık. Bu sene bu çalışmayı geçiyoruz. Rekor çalışmalara imza atıyoruz. Kaldırımlarımız, otoparklarımız, ağaçlandırma ile yollarımızı güzelleştiriyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

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Haber: Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor - Haberler
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