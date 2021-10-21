'Melikgazi Buluşma Noktası' Projesi yakında hayata geçiyor

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi'nin Yoğunburç'ta tarihi kale duvarının yanı başında hayata geçireceği Melikgazi Buluşma Noktası projesinin çalışmalarına başlandı.

'Buluşma Noktası' ile Kayseri'ye yeni bir tanım kazandırma; kente güzel bir farkındalık oluşturmak hedefleniyor. Şehir dışından gelen misafirleri daha çok şehir içinde tutmak için projenin oldukça faydalı olacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri Mimarlar Odamız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması'nda birincilik ödülüne ortak olan Mimar Aslı Yalçın ile proje uygulama konusunda istişare yaptık. Melikgazi Belediyesi olarak şehrin merkezini misafir odamız olarak tanımlıyoruz. Şehir merkezi çok yoğun misafirler alıyor ve çok yoğun kullanılıyor. Bundan dolayı farklı şehir aksesuarlarıyla, yeni projelerle şehir merkezini daha çok renklendirmek ve Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edecek hale getirmekle ilgili çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi de Yoğunburç'ta Kale duvarının dibinde 'Buluşma Noktası' adı altında bir yarışma düzenlemiştik. Bu kapsamda da Mimar Aslı Yalçın Hanım'ın projesi ile ilgili görüşüyoruz. Özellikle geçmişimizi yansıtacak şekilde güneş saatinin de işin içinde olduğu, farklı gençlerin de buraya yoğun katılımın olduğu, çok farklı teknolojik çalışmalarında içerisinde olmasını planladığımız bir çalışma olacak. Aslı Hanım'a güzel projesinden dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız misafirlerimizin şehir merkezinde daha çok zaman geçirmelerini sağlamak. Şehrimizi daha da renklendirmek ve güzelleştirmektir. Kayseri'nin tanıtımına da büyük önem katacağını düşünüyorum. İnşallah bu projeyi de en kısa zamanda düzenleyip hayata geçirmek istiyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Projenin mimarı Aslı Yalçın ise, "Bir mimar olarak beni çok heyecanlandıran bir proje oldu. Çok değerli bir proje. Hem kente bir katma değer sağlamayı amaçlamıştım, hem de günümüz teknolojisini dijital tektoniği kullanarak bir mekan yapmayı hayal etmiştim. En güzel şekilde sonuca gelmeyi diliyorum." diye konuştu. - KAYSERİ