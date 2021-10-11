Melikgazi Belediyesi'nden bir haftada 3 temel - Haberler
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Melikgazi Belediyesi'nden bir haftada 3 temel

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Haberler | Genel

Melikgazi Belediyesi'nden bir haftada 3 temel İlçeye 1 haftada 27 milyon TL'lik yatırım Melikgazi Belediyesi; geçtiğimiz hafta içerisinde Saçmacı Cami, Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu ve Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesi'nin temelini attı.

Melikgazi Belediyesi'nden bir haftada 3 temel

İlçeye 1 haftada 27 milyon TL'lik yatırım

KAYSERİ - Melikgazi Belediyesi; geçtiğimiz hafta içerisinde Saçmacı Cami, Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu ve Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesi'nin temelini attı. Temeli atılan yatırımların toplam değeri 26 milyon 800 bin TL.

Melikgazi Belediyesi tarafından ilçeye yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 4 Ekim tarihinde Erenköy Mahallesi'nde yapılacak olan Saçmacı Cami'nin temeli atılırken, 6 Ekim'de ise Yeşilyurt Mahallesi'nde Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun temeli atıldı. Son olarak Altınoluk Mahallesi'nde hayırsever desteğiyle yapımına başlanacak olan Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesi'nin temeli 8 Ekim tarihinde düzenlenen törenle atıldı.

1 haftada 26 milyon 800 bin TL'lik yatırım

Melikgazi Belediyesi'nce 1 hafta içerisinde temeli atılan 3 yatırımın toplam maliyeti ise 26 milyon 800 bin TL. Erenköy Mahallesi 1494. sokak üzerinde bulunan Saçmacı Cami projesinin toplam inşaat alanı 600 metrekare olurken bedeli ise 2 milyon 800 bin TL. Altınoluk Mahallesi Kergah Caddesi üzerinde bulunan Melikgazi Belediyesi mülkiyetindeki arsa üzerine yapılacak olan Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesi projesi okul-yurt ve yemekhane yapılarından oluşuyor. Okul binası toplam inşaat alanı 3 bin 500 metrekare; 16 derslik, fizik ve kimya laboratuvarı, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salon bulunacak. Yurt binası ise toplam inşaat alanı 2 bin 700 metrekare; 136 yataklı kapasiteye sahip yapıda kütüphane, çalışma salonu, bilgisayar odası, çamaşırhane ve hobi odası bulunacak. Yemekhane binası da toplam inşaat alanı 675 metrekare; ve 450 kişilik kapasiteye sahip. Toplam 6 bin 875 metrekare inşaat alanına sahip olan yatırımın bedeli 21 milyon TL.

Temeli atılan Yeşilyurt Mahallesi, 3220. Cadde üzerindeki Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu toplam inşaat alanı 875 metrekare. Zemin ve 1. kattan oluşan sağlık merkezi 6 hekimli kapasiteye sahip olup muayenehanelere, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası, seminer-eğitim odası ve laboratuvarlardan oluşmaktadır. Yatırımın bedeli ise 3 milyon TL.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını giderecek yatırımların devam edeceğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi'nden bir haftada 3 temel

Melikgazi Belediyesi'nden bir haftada 3 temel

Melikgazi Belediyesi'nden bir haftada 3 temel

Melikgazi Belediyesi'nden bir haftada 3 temel

Melikgazi Belediyesi'nden bir haftada 3 temel

Melikgazi Belediyesi'nden bir haftada 3 temel
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