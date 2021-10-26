MELİKGAZİ BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİMLERE DEVAM EDİYOR

Melikgazi Belediyesi'nde personele yönelik "Stresle Baş Etme Yöntemleri ve Öfke Kontrolü" konusunda bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Eğitimde personele vatandaşlarla ilişkilerinde ve günlük yaşamda stresin zararlı etkilerinden kurtulma teknikleri anlatılırken, öfke duygusunun nedenleri ve bu duyguyla başa çıkmanın yolları uygulamalarla aktarıldı.

BEM-BİR-SEN Sendikası işbirliği aracılığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimi Psikolog Nazan Sondaç verdi.

Verilen hizmet kalitesinin artırılması için hizmet içi eğitim programlarının devam edeceğini kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına hizmet içi eğitimleri önemsiyoruz. Personelimiz ve kurumumuz için faydalı olacak hizmet içi eğitimlerimiz devam edecek. Katılım gösteren herkese teşekkür ederim. Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere diğer tüm birimlerimize öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi. Öfke ve stres yaşamın bir parçasıdır. ve bununla baş etmenin öğrenilmesi gerekiyor. Strese neden olan faktörlerin fark edilip kontrol altına alınması gerekir. Bunun içinde bilinçli olmakta fayda var. Halkımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırabilmek için personelimizi düzenli olarak eğitimler ve seminerler vermeyi sürdüreceğiz. " ifadelerini kullandı.

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