Meksikalı sanatçılar, enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksikalı sanatçılar, enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi

AA - Haberler | Güncel
Meksikalı sanatçılar, enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Meksikalı sanatçılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle İstiklal Marşı'nı kendi enstrümanları ile yorumladı.

Meksikalı sanatçılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle İstiklal Marşı'nı kendi enstrümanları ile yorumladı.

Yunus Emre Enstitüsünden edinilen bilgiye göre, 23 Ekim'de Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen konserde, Meksikalı sanatçılar eşliğinde Türkçe şarkılar ve Yunus Emre ilahileri seslendirildi.

"Yunus'un Nefesi Meksika'da" etkinliğinden sonra sanatçılar, Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü vesilesiyle enstrümanlarıyla istiklal marşını çaldı.

Yunus Emre Enstitüsü Meksiko da videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Meksikalı sanatçılar, enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Meksikalı sanatçılar, enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Meksikalı sanatçılar, enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi

AA - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını 'Sinan' eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını "Sinan" eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

 Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

 KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title