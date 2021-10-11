Meksika'nın Pasifik kıyılarında Pamela fırtınası görüldü - Haberler
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Meksika'nın Pasifik kıyılarında Pamela fırtınası görüldü

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Meksika'nın Pasifik kıyılarında Pamela fırtınası görüldü

Meksika'nın Pasifik kıyılarında Tropikal Pamela fırtınasının görüldüğü bildirildi.

Meksika'nın Pasifik kıyılarında Tropikal Pamela fırtınasının görüldüğü bildirildi.

Meksika'nın Pasifik kıyılarında görülen fırtınanın, Mazatlan limanı yakınlarındaki kıyı şeridine çarpmadan önce kasırgaya dönüşmesi bekleniyordu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Pamela fırtınasının Mazatlan bölgesinin yaklaşık 810 kilometre güneyinde görüldüğü ve saatte 19 kilometre hızla batı-kuzeybatı istikametine hareket ettiği bilgisini paylaştı.

Fırtınanın, en şiddetli anında saatte 85 kilometre hıza ulaştığı kaydedildi.

Pamela'nın kuzey ve kuzeydoğu istikametine dönerek Kaliforniya'nın Baja yarımadasının güney ucu yakınlarında kasırga şiddetinde görülmesi bekleniyor.

Kasırga Merkezi, haftanın son günlerinde fırtınadan etkilenecek bölgelerde yaşayanları ani su baskınları ve şiddetli rüzgar konusunda uyardı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Meksika'nın Pasifik kıyılarında Pamela fırtınası görüldü - Haberler
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