Meksika'da uçak düştü: 1 yaralı

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde tarımsal ilaçlama uçağı caddenin ortasına düşerken, olayda uçağın pilotu yaralandı.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan Celaya şehrinde tarımsal ilaçlama uçağı caddenin ortasına düştü. Guanajuato eyaleti Kamu Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada, 911 acil yardım hattı aracılığıyla XB-AVL kuyruk kodlu uçağın yerleşim yerine düştüğüne dair ihbar aldıklarını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine derhal acil yardım ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yakınlarda bir tarlaya ilaçlama yapmak üzere orada bulunan Cessna tipi uçağın yerleşim yerine çok yakın bir yere düşmesine rağmen can kaybı yaşanmadığı ancak uçakta bulunan tek pilotun yaralandığı belirtildi.

Ayrıca uçakta bulunan sıvı gübrenin etrafa yayılarak risk oluşturması nedeniyle yakınlarda yaşayan yaklaşık 20 kişi güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi. Uçağın düşme nedeni henüz belirlenemezken, görgü tanıkları pilotun çevredeki evlere çarpmamak için manevra yaptığını ifade etti. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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