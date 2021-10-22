Meksika'da 'Ölüler Günü' öncesi Kadife Çiçeği (Cempasuchil) tarlası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da 'Ölüler Günü' öncesi Kadife Çiçeği (Cempasuchil) tarlası

AA / Daniel Cardenas - Haberler | Güncel

Meksika'da ve El Salvador'da Nahualar tarafından konuşulan Nahuatl dilinde "cempasuchil" olarak bilinen Kadife Çiçeklerinin hasadı, Meksika'da ailelerin kaybettikleri yakınlarını andığı bir festival olan Ölüler Günü öncesinde yapılıyor.

Meksika'da ve El Salvador'da Nahualar tarafından konuşulan Nahuatl dilinde "cempasuchil" olarak bilinen Kadife Çiçeklerinin hasadı, Meksika'da ailelerin kaybettikleri yakınlarını andığı bir festival olan Ölüler Günü öncesinde yapılıyor. Drone görüntüsünde de Meksika'nın başkenti Meksiko'nun Xochimilco bölgesinde bulunan Kadife Çiçeği tarlası görüntüleniyor.

Meksika'da 'Ölüler Günü' öncesi Kadife Çiçeği (Cempasuchil) tarlası

Meksika'da 'Ölüler Günü' öncesi Kadife Çiçeği (Cempasuchil) tarlası

Meksika'da 'Ölüler Günü' öncesi Kadife Çiçeği (Cempasuchil) tarlası

Meksika'da 'Ölüler Günü' öncesi Kadife Çiçeği (Cempasuchil) tarlası
AA / Daniel Cardenas - Son Dakika Haberleri
ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title