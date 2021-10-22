Meksika'da 'Ölüler Günü' öncesi Kadife Çiçeği (Cempasuchil) tarlası

Meksika'da ve El Salvador'da Nahualar tarafından konuşulan Nahuatl dilinde "cempasuchil" olarak bilinen Kadife Çiçeklerinin hasadı, Meksika'da ailelerin kaybettikleri yakınlarını andığı bir festival olan Ölüler Günü öncesinde yapılıyor. Drone görüntüsünde de Meksika'nın başkenti Meksiko'nun Xochimilco bölgesinde bulunan Kadife Çiçeği tarlası görüntüleniyor.