Meksika'da meydana gelen doğal gaz patlamalarında bir kişi öldü

Meksika'nın Puebla kentinde gece yarısı gerçekleşen bir dizi doğal gaz patlaması sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yetkililer, bir kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı patlamaların, doğal gaz hattına çekilen kaçak hattan kaynaklandığını söyledi.

Vali Miguel Barbosa, onlarca evin hasar gördüğü belirtilen bölgede, bir gaz kokusu olduğuna dair acil durum çağrısının, yetkililere üç patlamanın ilkinden önce yaklaşık 2 bin kişiyi tahliye etmeleri için 80 dakika kazandırdığını söyledi.

Barbosa, "Tahliye ve koordinasyon yapılmasaydı, büyük boyutlarda bir trajedi olurdu." dedi.

Yetkililer, 1,7 milyon nüfuslu Puebla'nın San Pablo Xochimehuacan semtinde en az 54 evin yıkıldığını veya hasar gördüğünü, yaralılardan en az ikisinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Patlamaların ardından bölgede 1400 asker, Ulusal Muhafız birlikleri, polis, itfaiye ve kurtarma personelinin çalıştığını belirten yetkililer, ek olarak 870 askerin Meksika Vadisi'nden dört arama köpeğiyle yola çıktığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vali Barbosa, patlamadan sorumlu olanları bulma sözü verdi.

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