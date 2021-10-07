Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 280 bini aştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 280 bini aştı

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 280 bini aştı

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bini geçti.

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bini geçti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 713 kişi yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bin 607'ye yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 7 bin 697 artarak 3 milyon 699 bin 621 oldu. İyileşenlerin sayısı 3 milyon 57 bin 710 olarak kayıtlara geçti.

Son haftalarda vaka sayısının hızla artması nedeniyle bazı eyaletlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 50 milyondan fazla kişiye birinci doz, 36 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Burak Sergen Deniz Akkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 280 bini aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 07:53:10. #1.13#