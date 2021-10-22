Meksika'da göçmenler ayaklandı: 14 gözaltı

Meksika'da Ulusal Göç Enstitüsü'ne ait bir göçmen barınma merkezindeki göçmenler ayaklanırken, olaylara karışan 14 göçmen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Meksika'nın Coahuila eyaletinde yer alan Piedras Negras şehrindeki Ulusal Göç Enstitüsü'ne ait bir göçmen barınma merkezinde göçmenler ayaklandı. Dün bir grup Kübalı göçmenin bir güvenlik görevlisini yaralayarak etkisiz hale getirmesi ile başlayan olaylar şiddete dönüştü. Giderek artan şiddet nedeniyle barınma merkezinde bazı camların kırıldığı ve binada maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Ulusal Göç Enstitüsü yetkilileri, 70 kişilik kapasitesinin üzerinde göçmenin bulunduğu barınma merkezinde kontrolü sağlamakta zorlanınca Ulusal Muhafız, Meksika Ordusu ve Coahuila eyalet polisi isyanı bastırmak üzere merkeze geldi. Güvenlik Güçleri olaylara karışan ve barınma merkezinde maddi hasara yol açan 14 göçmeni gözaltına alarak, ifadelerini almak üzere başsavcılık ofisine götürdü. İsyana karışan bir göçmenin ifadesinde eşi ve kendisine ait olan federal koruma belgesine Ulusal Göç Enstitüsü'nden bir personel tarafından el konulduğu belirtildi. - MEXİCO CİTY

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