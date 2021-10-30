Meksika'da feci kaza: 15 yaralı

Meksika'da freni patlayan otobüsün bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Meksika'nın Meksika eyaletindeki Mexico City ile Toluca şehirleri arasındaki otoyolda kaza meydana geldi. Öğrenci taşıyan bir otobüs frenlerinin patlaması sonucu otoyol gişelerinde duramayarak başka bir araca ve ardından gişelerdeki beton bloğa çarptı. Kazada 5'i ağır olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Olay yerine gelen acil yardım ekipleri, durumu ağır olmayan yaralılara ayakta tedavi uygularken, ağır yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralılar arasında yer alan ve travma geçiren bir kadın ise Meksika Eyaleti Hava Kurtarma ekiplerine ait helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.

Meksika eyaleti Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, kaza sonucu yaralanan kişilerin sağlık giderlerinin ve tüm maddi hasarın Bakanlık tarafından karşılanacağı bildirildi. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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