Mekke Camii, Düzenlenen Programla İbadete Açıldı

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Müftülüğü, Seyitgazi İlçe Müftülüğü, dernek ve hayır sahipleri katkılarıyla, Seyitgazi ilçesi Sarayönü Mahallesinde yaptırılan Mekke Camii, düzenlenen programla ibadete açıldı.

Düzenlenen programa Vali Erol Ayyıldız'ın yanı sıra, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Bekir Gerek, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Ayyıldız, "Yaradan'ın yeryüzünde evleri olan ibadet yerlerini ancak; Yaradan'dan ötürü kalbi sevgi dolu olan kimseler imar ederler, yönündeki İlahi müjdeye mazhar olunduğuna hep birlikte şahitlik ettiğimiz bu anlamlı günde, bu nezih toplulukla olmanın bahtiyarlığını yaşıyor; hepinize en içten selam ve saygılarımı sunuyorum. " diye konuştu.

Birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın güçlendiği kutsal mekanlar olan camilerin, bugün de bizleri bir araya getirdiğini ifade eden Vali Ayyıldız, "Alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ibadet" yeri olan Kabe'nin adını taşıyan bu camimiz de diğer camilerimiz gibi hayatımızın tam kalbinde duracaktır. " dedi.

Vali Ayyıldız konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Esasen camilerimiz Kabe'nin şubeleri olmalarının yanı sıra aynı zamanda Milli Marşımızda ifadesini bulduğu üzere "Şehadetleri dinin temeli" olan ezan sesleriyle bağımsızlığımızın, istiklalimizin sembollerindendir. Nitekim camiler, minareleriyle sadece şehirlerin, köylerin ufkunda görünen bir silüet değil o beldenin kimliğinin en önemli göstergesidir. Bu bakımdan camilerimizde şafak vakti başlayan, gece yarılarında bile sona ermeyen kutsal bir görevi ifa eden din gönüllüleri de sadece beş vakit ezan okuyan, namaz kıldıran kimseler değildir. Mahalle sakinlerinin -doğumdan ölüme kadar- sevincini, kederini paylaşan; komşusunun çocuğu olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getiren; sünnet merasiminde hazır bulunan, düğününde el kaldırıp dua eden, askere uğurlarken en ön safta yer alan, emr-i Hak vaki olduğunda en evvel komşusuna hüsn-ü şehadette bulunan insandır.

İlim, irfan ve eğitim müessesesi olarak camilerimiz; bütün değerlerimiz ve tüm mukaddesatımızla milli-manevi heyecanımızı her dem yeniden tazeleyen kutsal mekanlardır. Nitekim insan, değerleriyle insan; hayat, değerleriyle hayattır. Bu hakikati Yunus Emre'nin şiirlerinde gür bir şekilde duyarız. Bizim Yunus, safların sık tutulduğu bir gönüller buluşması ile sabah namazının ve imamla namaz kılmanın önemini şöyle ifade eder:

Kuşlar ile dur birlikte

Kıl namazı imam ile

Yalvar günahın gel dile

Tanla seher vaktinde dur

Yunus misali iyiliklere, güzelliklere kapı açmak ümidiyle Mekke Camii'nin hayırlara vesile olmasını diler; Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Osman Tıraşçı Beyefendi'ye, İl Müftülüğümüze, İlçe Müftülüğümüze, dernek ve hayır sahiplerine şükranlarımı sunarım. Bu vesileyle birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı güçlendirmesi temennisiyle Mevlid Kandili'ni tebrik ederim. Peygamber Efendimize salavat; aline, ashabına ve onun tertemiz yolundan gidenlere gönüller dolusu selam olsun. "

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ise, "Dünya milletlerine göz attığımızda gerek Allah'a inanan semavi din mensuplarının, gerekse batıl din mensuplarının hemen hepsinin kutsal kabul ettikleri mekanlarının varlığını görürüz. " diye konuştu. Başkan Yardımcısı Tıraşçı konuşmasının devamında şunları söyledi;

"Günümüz dünyasında üniversite, ticaret ve kültür merkezleri, sinema ve tiyatro salonları gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerin icra edildiği çağdaş kurum ve kuruluşların yer almadığı kent ve şehirlere, yerleşim yerlerine rastlamak mümkündür. Ama şöyle ya da böyle dünyanın hemen her yerinde insanların ibadetlerini yaptığı bir tapınak veya mabedin bulunmadığı yerleşim merkezinden söz etmek mümkün değil gibidir. Dünyamız, bu yönüyle mabedler topluluğunu simgelemektedir. Bu durum her insanın özünde, fıtratında var olan inanma/kulluk duygusunun bir biçimde dışa yansıması şeklinde açıklanabilir.

Doğumumuzda kulağımıza okunan ezanla başlayan hayatımız, ölümümüzde minareden okunan sala ve camide kılınan cenaze namazıyla tamamlanmaktadır. Bize ebedi saadet yaşayabileceğimiz ahiretimizi kazanmak için bir fırsat olarak verilen ve ezanla başlayıp sala ile biten dünya hayatımızı, daha anlamlı, daha güzel ve daha verimli geçirmek için camilerimizi doldurmalıyız.

Malumunuz iki yıla yakın bir süredir devam eden PANDEMİ sürecinde alınan tedbirler nedeniyle camilerimiz bir süre ibadete kapatıldı, ancak yeni bir süreç başlatıldı ve camilerimiz eskisi gibi ibadete açıldı. Alınan tedbirlere uyarak camilerimize devam etme imkanı sağlandı. Kardeşlerimizden temennimiz, camileri garip bırakmamalarıdır.

Sözlerime son verirken bu eserin inşasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, ibadete açılan bu güzel camide rızasına muvafık ameller ifa etmeye bizleri muvaffak kılmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Mevlid kandilinizi tekrar tebrik ediyorum. "

İl Müftüsü Bekir Gerek de yaptığı konuşmada, caminin yapımını üstlenen hayırseverlere teşekkür ederek, caminin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalardan sonra Vali Ayyıldız ve diğer protokol üyeleri Mekke Cami'nin yapımına katkı sunan hayırsever vatandaşlarımıza plaket takdim etti.

Akabinde Vali Ayyıldız ve beraberindekiler dualar eşliğinde Mekke Cami'nin açılışı yaptı. Açılışın ardından Vali Ayyıldız ve beraberindeki heyet caminin içini gezdi.