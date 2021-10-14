Mehmetçik Vakfından, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Federasyonuna ziyaret - Haberler
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Mehmetçik Vakfından, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Federasyonuna ziyaret

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Mehmetçik Vakfından, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Federasyonuna ziyaret

Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Federasyonunu ziyaret etti.

ERZURUM (AA) - Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Federasyonunu ziyaret etti.

Eryılmaz, federasyon binasında İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Zekeriya Tor, federasyon başkanı Baki Olğaç, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Vakıf çalışmaları hakkına bilgi veren Eryılmaz, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ve sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Olğaç, ziyarette Eryılmaz'a Türk bayrağı işlemeli battaniye hediye etti.

Mehmetçik Vakfından, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Federasyonuna ziyaret

Mehmetçik Vakfından, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Federasyonuna ziyaret

Mehmetçik Vakfından, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Federasyonuna ziyaret

Mehmetçik Vakfından, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Federasyonuna ziyaret

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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