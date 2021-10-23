Mehmetçik'ten Kosova'daki öğrencilere kırtasiye yardımı - Haberler
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Mehmetçik'ten Kosova'daki öğrencilere kırtasiye yardımı

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Mehmetçik'ten Kosova'daki öğrencilere kırtasiye yardımı

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ilköğretim öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ilköğretim öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Sivil Asker İş Birliği kapsamında, ilköğretim öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulunulduğu belirtildi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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