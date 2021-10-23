Mehmetçik'ten Kosova'daki öğrencilere kırtasiye yardımı
Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ilköğretim öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.
Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ilköğretim öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Sivil Asker İş Birliği kapsamında, ilköğretim öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulunulduğu belirtildi.
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "(F16 tedariki) Teknik çalışma başlatıldı.
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin öncülüğünde Türk Konseyi üyeleriyle birlikte kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız."