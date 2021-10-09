Mehmetçiği koruyan yerli yangın söndürme sistemi

ANKARA'da Türk firmasının tasarlayarak ürettiği, 2012 yılından bu yana zırhlı kara araçlarında kullanılan 'infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi' deniz ve hava araçlarına da entegre edilmeye başlandı. Zırhlı araçlara yönelik olası saldırılarda devreye girerek saniyenin dörtte biri kadar sürede yangını söndüren sistem, hem personeli hem de ekipmanı koruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde zırhlı kara araçlarının yüzde 95'inde kullanılan sistemin, deniz ve hava platformlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde faaliyet gösteren Nero Endüstri Savunma Sanayi A.Ş., yerli teknoloji ile 'infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi' geliştirdi. TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki zırhlı kara araçlarında 2012 yılından bu yana kullanılan sistem, aracın gövde, lastik, yakıt tankı, mühimmat, motor ve personel bölümlerine monte ediliyor. Zırhlı araçlara yapılan olası roket ve bombalı saldırılarda devreye giren sistem, saniyenin dörtte biri kadar kısa sürede yangını büyümeden söndürerek hem personeli hem de ekipmanı koruyor. Zırhlı kara araçlarının yüzde 95'inde kullanılan sistem şimdi hava ve deniz araçlarına da entegre edilmeye başlandı. Terörle mücadele eden Mehmetçik için kalkan görevi gören sistemin hava ve deniz platformlarındaki araçlarda yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yerli infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, ABD ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 28 ülkeye de ihraç ediliyor.

Ökçün, sistemin Türkiye'de güvenlik güçlerine ait 3 bine yakın taşıtta kullanıldığını belirterek, "Motivasyonumuz daha iyi sistemler oluşturmak adına her geçen gün artıyor. Şu anda 28 ülkeye ihracat yapıyoruz. Almanya, Singapur, Malezya, Tayland, Kazakistan, Ukrayna, Amerika, Brezilya gibi birçok ordu şu anda bizim üretmiş olduğumuz Türk malı infilak bastırma sistemlerini kullanıyor. Her geçen gün pazarımız büyümekte. Şu anda dünyada üç ana üretimden bir tanesi ve büyüklük olarak ilk iki firmadan birisi olduk. Amerika ve Bulgaristan üzerinde yeni yatırımlarımızla birlikte Avrupa Birliği ve Amerikan pazarlarında da yeni yatırımlarımızla orada montaj tesislerimizle girmeye devam ediyoruz" diye konuştu.