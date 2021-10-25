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Mehmetçiğe kalorifer ateşçiliği kursu

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Mehmetçiğe kalorifer ateşçiliği kursu

Vatani görevlerini yerine getiren askerlere "Katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu" verildi.

Vatani görevlerini yerine getiren askerlere "Katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu" verildi.

Halk Eğitimi Merkezi tarafından Karapınar Atış ve Test Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlere yönelik "Katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu açıldı.

Vatani görevlerini yerine getiren askerlerin aynı zamanda terhis olduktan sonra yapabilecekleri bir meslek öğrenmeleri amacıyla açılan kursa 16 asker katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge, AA muhabirine, verilecek belgelerin askerler için yeni iş kapıları açacağına inandığını söyledi.

Mehmetçiğe kalorifer ateşçiliği kursu

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri
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