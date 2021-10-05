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Mehmet Salih Gürtürk kimdir?

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Mehmet Salih Gürtürk kimdir?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mehmet Salih Gürtürk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mehmet Salih Gürtürk kaç yaşında, nereli? Mehmet Salih Gürtürk hayatı ve biyografisi! Mehmet Salih Gürtürk kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mehmet Salih Gürtürk hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Salih Gürtürk kimdir? Mehmet Salih Gürtürk kaç yaşında, nereli? Mehmet Salih Gürtürk hayatı ve biyografisi! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MEHMET SALİH GÜRTÜRK KİMDİR?

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Sungu Belediye Başkanlığı seçimlerinde Mehmet Salih Gürtürk başkan oldu.

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