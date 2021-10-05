Mehmet Salih Gürtürk kimdir?

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MEHMET SALİH GÜRTÜRK KİMDİR?

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Sungu Belediye Başkanlığı seçimlerinde Mehmet Salih Gürtürk başkan oldu.

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