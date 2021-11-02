Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı'nda isteğe bağlı yayın hizmetleri hakkında düzenleme önerisi

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen ' Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde, dijital medya hukuku oluşturulması ve sosyal medyanın denetlenmesinde kurumlar arası iş birliği yapılması ile isteğe bağlı yayın hizmetleri hakkında düzenleme önerisi çıktı.

RTÜK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 'Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı. 12 maddelik bildiride, toplumun milli ve manevi değerlerini koruyan, Türk aile yapısına saygılı, ailecek izlenebilecek aile dostu yapımların çoğaltılması önerisine yer verildi.

"Toplumsal bilincin oluşturulması adına dijital platformları da kapsayacak şekilde medya okuryazarlığı eğitimlerinin yaygınlaştırılması, akıllı işaretler ve koruyucu saat uygulamasının faydaları hususundaki tereddütlerin en aza indirilmesi ve uygulamalar noktasında ortak bir tavır belirlenmesi önerilmektedir. Aile değerlerinin toplumsal yaşamdaki varlığı kapsamında kamuoyu bilinci oluşturmaya yardımcı olacak etkileyici ve bilimsel temelli öncelikli yayın sayılarının artırılması, dijital platformlarda yetişkin ve çocuk içeriklerinin tasnif edilerek kategoriler oluşturulması ve ebeveyn kontrol mekanizmasının etkin bir biçimde kullanılmasının sağlanması, dijital medya hukuku oluşturulması ve sosyal medyanın denetlenmesinde kurumlar arası iş birliği yapılması, isteğe bağlı yayın hizmeti sunan yayıncılar tarafından satın alınan içeriklerin özdenetim sürecinden geçirildikten sonra yayımlanması önerilmektedir."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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