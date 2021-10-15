Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 15 Ekim Başakşehir - Beşiktaş maçı hakemi kim?
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Süper Lig karşılaşmalarından birisi M. Başakşehir - Beşiktaş maçıdır. Peki M. Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler? M. Başakşehir - Beşiktaş maç saat kaçta başlıyor? İşte bilgiler...
Türkiye Süper Lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ve yarın ligde 9. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de M. Başakşehir - Beşiktaş maçıdır. Peki Süper lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
M. Başakşehir - Beşiktaşmaçı 15 Ekim Cuma günü (bugün) saat 20:00 'da başlayacaktır.
M. Başakşehir - Beşiktaşmaçı Beinsports üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
Maç, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
TARIK ONGUN(1. Yardımcı Hakem)
DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)
MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)
YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)
HASBİ SEVİNDİK(Temsilci)
NAHİT KARAKAŞ(Temsilci)
FAHREDDİN SELÇUK(Temsilci)