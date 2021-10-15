Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 15 Ekim Başakşehir - Beşiktaş maçı hakemi kim?

Türkiye Süper Lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ve yarın ligde 9. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de M. Başakşehir - Beşiktaş maçıdır. Peki Süper lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

M. Başakşehir - Beşiktaşmaçı 15 Ekim Cuma günü (bugün) saat 20:00 'da başlayacaktır.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

M. Başakşehir - Beşiktaşmaçı Beinsports üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

TARIK ONGUN(1. Yardımcı Hakem)

DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)

MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)

YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)

HASBİ SEVİNDİK(Temsilci)

NAHİT KARAKAŞ(Temsilci)

FAHREDDİN SELÇUK(Temsilci)

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