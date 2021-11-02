Mediamarkt'tan "elektronik alışverişinde uzmanına güvenin" temalı yeni kampanya

MediaMarkt, yeni iletişim kampanyasında elektronik alışverişinde 'uzmanlık' konusuna vurgu yaparken, "Teknoloji alışverişinde satış öncesi ve satış sonrasında güvenli alışveriş için işin uzmanına gelin" sloganını kullanıyor.

MediaMarkt açıklamasına göre, şirket, yeni kampanyasında "uzmanlık" odağında tüketicilerine sesleniyor. MediaMarkt'ın tüketicilerinin güvenli alışveriş keyfini temin ettiği çeşitli hizmetlerini öne çıkaran kampanyada, uzmanlık vurgusuyla tüketicinin harcadığı paranın karşılığını sadece satış öncesinde değil, sırası ve sonrasında da verdiği kaliteli hizmetle yüksek müşteri memnuniyeti öne çıkarılıyor.

Salgın sonrası tüketici beklentilerini anlamak üzere yapılan "Pandemi Etkisiyle Değişen Tüketici Beklentileri" araştırmasından elde edilen müşteri iç görülerine dayalı olarak dizayn edilen MediaMarkt'ın yeni kampanyası, tüketicilerine ürün deneyiminden, uzman desteğine, teknik destek hizmetlerinden, satış sonrası servislerine kadar bekledikleri tam kapsamlı hizmeti, arzu ettikleri kanaldan MediaMarkt'ta bulabileceğini aktarıyor.

Çok kanallı ve kanalların uçtan uca birbirine bağlandığı bir deneyim ile müşterilerine hizmet veren MediaMarkt, kampanyasında ister geniş metrekareli mağazalarından, ister tek tıkla "mediamarkt.com.tr"den ürün ve hizmetlere ulaşabildiklerini vurgularken, internetten sipariş edip 29 dakikada mağazadan teslim alma, mağazadan veya internetten verilen siparişlerin eve teslimatı gibi çok çeşitli teslimat alternatiflerine sahip olduğunu da hatırlatıyor.

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