"Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde" Temalı Resim Yarışması Sonuçlandı

NİĞDE (Habermetre) - "Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde" Temalı Resim Yarışması SonuçlandıNiğde Belediyesi ve Niğde Uluslararası Sanatçılar topluluğu tarafından gerçekleştirilen "Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir" Temalı Resim Yarışması sonuçlandı. Yoğun bir katılımın olduğu yarışmaya ülkemizden ve diğer ülkelerden birçok eser katıldı. Ön elemeyi geçip yarışmaya hak kazanan eser sayısı 44 adet olup yarışmaya Türkiye, İtalya, İran, Azerbaycan ve Suriye" den katılımlar gerçekleşti. Jüri üyelerinin titiz çalışmaları ile bu eserlerden seçim yapılarak başarılı olan eserler tespit edildi. Niğde Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yarışmaya katılan bütün eserlerin Niğde Belediyesi Sanat Galerisinde sanatseverlerin izlenimine sunulacağı, Ödül töreninin ve serginin 3 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşeceği ve 15 gün süreyle sergilendikten sonra, daimi olarak sergilenmek üzere Niğde Belediyesi Sanat Koleksiyonuna teslim edilip kayıt altına alınacağı ifade edildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Ulusal ve uluslararası Ressamların eserleri ile şehrimizi sanatla daha da güzelleştirmek, Niğde'nin doğa güzellerini, tarım faaliyetlerini, kültürel ve tarihi zenginliklerini bütün renkliliği ile dünyaya tanıtmak amacıyla böyle bir yarışmayı yaptık. Hedefimiz Niğde'mizi sanatın her alanında bir cazibe merkezi haline getirmektir. Medeniyetlerin yaşatıldığı, tarihin kesişme noktası olan şehrimizi ressamların fırçası ile en güzel şekilde resmettirdik. Bu yarışma ile birlikte Niğde'yi renk renk desen desen harmanlayan kıymetli ressamlarımızın eserleri gün ışığına çıkmış oldu. Yarışmamıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan eserleri daimi sergimizde sergileyeceğiz. Allah'ın izniyle, Kale Dönüşüm Projesi ve Kent Müzemizle birlikte daimi resim sergimizde şehrimize yepyeni güzellikler getirecektir. ""Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde" adlı resim yarışmasında Ödül almaya hak kazanan eser sahipleri listesi aşağıdadır. Başarı Ödülü: Gülsibel KamışlıBaşarı Ödülü: Tuğba GülsevenMansiyon Ödülü: Oğulcan ÖzBaşarılı olan katılımcılara verilecek ödüller; 1'inciye- 15. 000 TL, 2'nciye-12. 000 TL, 3'üncüye -8. 000 TL, mansiyon ödülü olarak 1000 TL'dir.

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