Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) kurucusu Kaplan Mardin'de öğrencilerle buluştu - Haberler
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Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) kurucusu Kaplan Mardin'de öğrencilerle buluştu

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) kurucusu Kaplan Mardin'de öğrencilerle buluştu

Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) kurucusu Yusuf Kaplan, Mardin'de öğrencilerle bir araya geldi.

MARDİN (AA) - Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) kurucusu Yusuf Kaplan, Mardin'de öğrencilerle bir araya geldi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Şark Salonunda ve Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, MAÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve MTO eğitimcisi Doç. Dr. Kamuran Gökdağ, MAÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ziya Polat ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Yusuf Kaplan, Medeniyet Tasavvuru Okulunun gönüllere maya çaldığını ve o mayanın tuttuğunu ifade ederek, "Okulu önümüzü açacak öncü kuşakları yetiştirecek bir omurga gençlik ve fikir hareketi olarak kurduk. Kuruluşumuzun yapı taşlarını istikamet, samimiyet ve ehliyet denklemleri oluşturuyor." dedi.

Kaplan, öncü kuşakları olmayan toplumların kesinlikle geleceğe yürüyemeyeceğini dile getirdi.

Rektör Özcoşar da, "MAÜ olarak varmak istediğimiz nokta ve yıllardır Mardin'de yapmak istediğimiz şey tam olarak Medeniyet Tasavvufu Okulunun yaptığıdır. Bütün çalışmalarımızı bu çerçevede yönlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) kurucusu Kaplan Mardin'de öğrencilerle buluştu - Haberler
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