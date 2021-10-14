Medea, 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek - Haberler
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Medea, 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat
Medea, 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek

International Theater Amsterdam'ın ödüllü yapımı Medea, 25. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 17-18 Kasım'da Zorlu PSM'de izleyiciye buluşacak.

İSTANBUL (AA) - International Theater Amsterdam'ın ödüllü yapımı Medea, 25. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 17-18 Kasım'da Zorlu PSM'de izleyiciye buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Tiyatro Festivali, çağdaş tiyatro topluluğu Internationaal Theater Amsterdam'ın ödüllü yapımı Medea'yı, Avustralyalı yazar-yönetmen Simon Stone'un yorumuyla izleyiciyle buluşturacak.

Eser, Zorlu PSM'de 17-18 Kasım'da sahnelenecek.

Oyuncu Marieke Heebink'e Altın Theo Ödülü'nü kazandıran ve orijinal tragedyadan tamamen farklı bir olay örgüsüne sahip olan Medea'nın çağdaş versiyonu, aşk ve intikam gibi iki zamansız temayı ve insan varoluşunun karanlık tarafını sahneye taşıyacak.

25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim-20 Kasım arasında 25 farklı oyunu İstanbul'daki 2 sahnede ve çevrim içinde ağırlayacak.

Festival bu yıl, yurt dışından 11 fiziki ve çevrim içi yapımı tiyatroseverlerle buluşturacak. Medea'nın yanı sıra festivalde, İtalya, Fransa ve Hollanda'dan 3 uluslararası prodüksiyon ve Türkiye'den çevrim içi izlenebilecek 7 yabancı yapıma da yer verilecek.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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