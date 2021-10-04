SİVAS (Habermetre) - Meclis, Ekim Ayı Toplantıları İçin Bir Araya Geldi İl Genel Meclisi, 2021 yılı Ekim Ayı toplantıları için bir araya geldi. Sivas İl Genel Meclisi Başkanımız Hakan Akkaş başkanlığında yapılan toplantıların ilk oturumu, Eylül ayı İl Genel Meclisi ile il encümeni karar özetlerinin okunmasıyla başladı. Hafta boyunca devam edecek olan birleşimlerin açılış konuşmasını yapan İl Genel Meclisi Başkanımız Hakan Akkaş, toplantıya katılan İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür ederek, 5 gün sürecek toplantılarda İl Özel İdaresi 2022 yılı yatırım programı teklifi başta olmak üzere birçok gündem maddesinin görüşüleceğini söyledi. İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarında; İmar ve Bayındırlık, Eğitim ve Sosyal Hizmetler, Plan ve Bütçe, Maden ve Doğal Kaynaklar ile İhtisas Komisyonlarına havale edilecek gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak. Toplantılar, 8 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

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