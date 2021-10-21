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Mecidiyeköy Meydanı çalışması tamamlandı

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Ocak 2021'de başlattığı Mecidiyeköy Meydanı çalışması tamamlandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Ocak 2021'de başlattığı Mecidiyeköy Meydanı çalışması tamamlandı.

Ödünç Kütüphane, İstanbul Kitapçısı, Mecidiyeköy Sanat, BELTUR büfesi ile Çözüm Merkezine yer verilen meydanda ayrıca rekreasyon çalışması yapıldı.

Meydan düzenlemesi için alana 63 ağaç dikilirken, oturma ve dinlenme ekipmanları yerleştirildi.

Mecidiyeköy Sanat ise kapılarını "Gözüm Sende İstanbul" sergisiyle açtı. Mecidiyeköy Sanat, pazartesi hariç haftanın her günü 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Mecidiyeköy Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi.

Yapılan çalışmaları değerlendiren İmamoğlu, alanı İstanbulluların hizmetine sunduklarını belirterek, insanların soluklanabileceği, sanat eserlerini inceleyeceği bir alan oluşturduklarını kaydetti.

Mecidiyeköy Meydanı çalışması tamamlandı

Mecidiyeköy Meydanı çalışması tamamlandı

Mecidiyeköy Meydanı çalışması tamamlandı

Mecidiyeköy Meydanı çalışması tamamlandı
AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri
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