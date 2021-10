Mecidiyeköy'de 'şoföre şiddete hayır' eylemi

Kubilay ÖZEV/ ŞİŞLİ'de İett ve Özel Halk Otobüslerinde çalışan şoförler uğradıkları şiddeti protesto etmek için Mecidiyeköy'deki otobüs duraklarının önünde basın açıklaması yaptı.

Karayolu Taşımacılık Emekçileri Sendikası (KATAŞ-SEN), üyesi bir grup şoför Mecidiyeköy Metrobüs Durağı çıkışında bulunan otobüs duraklarının önünde toplandı. Gruptakiler, ellerinde otobüs şoförlerinin darbedildiği anların fotoğrafları olan dövizleri tutarak basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını KATAŞ-SEN Genel Başkanı Şahin Başarener yaptı. Başaraner'in açıklamasında, "Burada toplanma sebebimiz son aylarda şoför arkadaşlarımıza yapılan bıçaklı, silahlı, sopalı darp eylemleridir. Gün geçmiyor ki İstanbul'un bir noktasında şoförler saldırıya uğramasınlar. Kadına şiddeti olağanlaştıranlar, çocuğa şiddeti olağanlaştıranlar bugün şoföre saldırıları olağanlaştırıyorlar. Buradan bu şiddetin önünü açanları her düzeyde, her mekanizmada; şoföre emekçiye şiddetin önünü açanları lanetliyoruz. Her kim ki şoförün hakkını, ekmeğiyle sınarsa haddini bildiririz. Siz şiddeti engellemezseniz biz kendimizi savunmasını biliriz." ifadeleri yer aldı.

"DİREKSİYON BAŞINDA DARBEDİLDİM"