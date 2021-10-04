MEB, sınavlarda görev almak isteyen personele yönelik şartları belirledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MEB, sınavlarda görev almak isteyen personele yönelik şartları belirledi

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
MEB, sınavlarda görev almak isteyen personele yönelik şartları belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" uyarınca, sınavlarda görev almak isteyen ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında aşı ve test sonucu bilgilerini paylaşan personelden, iki doz aşı yaptıranlar ile sınav görevinden 48 saat önce PCR...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" uyarınca, sınavlarda görev almak isteyen ve Hayat Eve Sığar ( Hes ) uygulamasında aşı ve test sonucu bilgilerini paylaşan personelden, iki doz aşı yaptıranlar ile sınav görevinden 48 saat önce PCR testi yaptırarak sonucu negatif olanların görevlendirilebileceğini bildirdi.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirlere ilişkin "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

Rehbere göre, tüm sınavlarda, HES uygulamasında aşı ve test sonucu bilgilerini paylaşan personelden iki doz aşı yaptıranlar ile sınav görevinden 48 saat önce PCR testi yaptırarak sonucu negatif olanlar görevlendirilebilecek.

Aşısız veya bir doz aşı yaptırmış ancak Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş olanlar, hastalık sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süre boyunca sınavlarda görev yapabilecek.

Ancak bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreyi tamamlayanların görev alabilmesi için tam doz aşılarını yaptırmaları veya sınav görevinden 48 saat önce yaptırdığı PCR testinin negatif olması gerekecek.

Bu hususlar dışında bulunan personelin görevlendirmesi yapılmayacak.

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri
MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay internet sitesinde yayınlanacak

MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay internet sitesinde yayınlanacak

 Son dakika haberi! Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vladimir Putin Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Donald Trump
Magazin Düm Tek Tek
Spor Serdar Aziz Salih Uçan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Düm Tek Tek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MEB, sınavlarda görev almak isteyen personele yönelik şartları belirledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 16:41:51. #1.12#