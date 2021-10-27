MEB'in fizyoterapist ve destek personeli alımı için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için 5 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, fizyoterapist ve destek personeli alımı için başvurular "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

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