MEB'in fizyoterapist ve destek personeli alımı için başvurular başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MEB'in fizyoterapist ve destek personeli alımı için başvurular başladı

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
MEB'in fizyoterapist ve destek personeli alımı için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için 5 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için 5 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, fizyoterapist ve destek personeli alımı için başvurular "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
Öğretim üyesinin doçentlik belgesi sahte çıktı, gözaltına alındı

Öğretim üyesinin doçentlik belgesi sahte çıktı, gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title