MEB'den öğrenci ve öğretmenlere kapsamlı psikososyal eğitim desteği

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de okulları tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlattıktan sonra geçmiş öğrenme kayıplarını telafi etmeye çalışırken, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik kapsamlı rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri de gerçekleştiriyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB, okulların yüz yüze açılması sonrasında salgın hastalığın etkilerinin azaltılması amacıyla eylül ayından itibaren çeşitli psikososyal çalışmaları da başlattığı belirtildi. İlk olarak 256 rehberlik ve araştırma merkezinde görev yapan tüm idareci ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara 'Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek' konulu eğitim verildi ve okullar açıldığında öğrencilere uygulanacak 'Salgın Hastalık Psiko-eğitim Programları' ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bu süreçte öğrenme kayıplarını telafi etmeye yönelik desteklere de ağırlık verdiklerinin altını çizen Özer, "Bakanlık olarak öğrenme kayıplarının telafi edilebilmesi kapsamında 7, 8, 11 ve 12'nci sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında destekleme ve yetiştirme kurslarını açtık ve bu kurslarda eğitimler devam ediyor. Bu kurslarda, öğrenme kayıplarını belirlemeye yönelik kazanım değerlendirme uygulaması yaptık. Bu uygulamayla yaklaşık 4,5 milyon öğrencimizin öğrenme kayıplarını tespit ettik. Bu çalışma bulgularına göre bu kurslardaki eğitimleri yeniden planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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