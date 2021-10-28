MEB, ARÇELİK ile 18.500 adet etkileşimli tahta alımı sözleşmesi imzaladı - Haberler
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MEB, ARÇELİK ile 18.500 adet etkileşimli tahta alımı sözleşmesi imzaladı

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MEB, ARÇELİK ile 18.500 adet etkileşimli tahta alımı sözleşmesi imzaladı

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, ARÇELİK ile 27 Ekim 2021 tarihinde sözleşme imzaladı.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, ARÇELİK ile 27 Ekim 2021 tarihinde sözleşme imzaladı.

Sözleşme, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki derslik, laboratuvar ve atölyelerde öğretmen, öğrenci ile idarecilerin öğrenme-öğretme ortamlarından faydalanmaları amacını kapsıyor. Fatih Projesi kapsamında 18. 500 adet etkileşimli tahta alımına ilişkin imzalanan sözleşme ile etkileşimli tahtaların tedarik ve okullara montaj işlemlerinin hızla tamamlanarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılında hizmete sunulması planlanıyor.

MEB, ARÇELİK ile 18.500 adet etkileşimli tahta alımı sözleşmesi imzaladı

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