Mazota zam gelecek mi? Benzine, motorine, mazota zam mı gelecek? - Haberler
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Mazota zam gelecek mi? Benzine, motorine, mazota zam mı gelecek?

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Mazota zam gelecek mi? Benzine, motorine, mazota zam mı gelecek?

Gündemde yer alan zam haberlerinin ardından "Mazota zam gelecek mi? Benzine, motorine, mazota zam mı gelecek?" sorularına yanıt arandı. Geçtiğimiz haftalarda gelen zam detaylarının ardından pompaya yansıyacak bir zamın olup olmayacağı araştırılıyor.

Mazota zam gelecek mi? Benzine, motorine, mazota zam mı gelecek? sorularının cevabı merak ediliyor. Sektör kaynaklarına göre; 16 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin gruplarında 41 kuruş fiyat artışı olacak.

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 41 kuruş zam geliyor. Benzindeki artışın bir kısmı ÖTV'den karşılanacak. Artışın pompaya 18 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam gelecek. Benzinde 17 kuruş, motorinde ise 41 kuruşun tamamı pompaya yansıyacak. LPG ve motorinin ardından benzinde de bu gece itibarıyla ÖTV sıfırlanmış olacak.

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