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Mavi Tur'un konukları hemşireler oldu

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Mavi Tur'un konukları hemşireler oldu

17 EKİM 2021BASIN BÜLTENİMavi Tur'un konukları hemşireler olduBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları sahillerle buluşturmak hedefiyle düzenlediği ücretsiz 'Mavi Tur' seferleri, bu kez pandeminin kahramanları sağlık çalışanları hemşireleri ağırladı.

BURSA (Habermetre) - 17 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

Mavi Tur'un konukları hemşireler oldu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları sahillerle buluşturmak hedefiyle düzenlediği ücretsiz 'Mavi Tur' seferleri, bu kez pandeminin kahramanları sağlık çalışanları hemşireleri ağırladı.

Bu güne kadar toplam 25 Mavi Tur seferleri ile 7500 vatandaşımızı gezdiren, pandemiyle mücadelede en ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanlarına yönelik, konaklama desteği, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma ve C vitamini destek paketleri gibi uygulamaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez hemşireleri denizle buluşturdu. Bursa'nın ovasından dağına, tarihi ve kültürel mirasından denizine kadar tüm değerlerinin vatandaşlar tarafından hissedilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ücretsiz 'Mavi Tur' seferlerine bu kez sağlık çalışanlarından Türk Hemşireler Derneği Bursa Şubesi konuk oldu. Pandemi sürecinde yoğun iş temposunda yorulan hemşireler Mavi Tur'la Marmara Denizi'nin eşsiz güzellikleri eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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