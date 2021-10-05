Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı 41. bölüm bugün var mı? Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı 41. bölüm bugün var mı? Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı 41. bölüm bugün var mı? Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Masumlar Apartmanı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, Masumlar Apartmanı 41. bölüm bugün var mı, Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Masumlar Apartmanı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Masumlar Apartmanı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, Masumlar Apartmanı bölüm bugün mü, Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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Haber: Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı 41. bölüm bugün var mı? Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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