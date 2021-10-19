Masumlar Apartmanı Tomris kimdir? TRT 1'in sevilen yapımı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümlerinin yayınlandığı günlerde dizi oyuncuları internette araştırılmaya devam ediyor. Son dönemde diziseverler tarafından en çok merak edilen "Masumlar Apartmanı Tomris kimdir? Masumlar Apartmanı'nın Tomris'i Ayça Melek Gülerce kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları oldu.

MASUMLAR APARTMANI TOMRİS KİMDİR?

Masumlar Apartmanı Tomris, Naci Bey'in kızıdır. Masumlar Apartmanı Tomris karakterine çocuk oyuncu Ayça Melek Gülerce hayat vermektedir.

AYÇA MELEK GÜLERCE KİMDİR?

Ayça Melek Gülerce 2010 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 31 kilo ve 1, 39 boyunda olan Gülerce, Yusuf Güney Gün ajansın himayesindedir. Birçok reklam filmlerinde yer alan oyuncu, okul hayatına 3. Sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. Aynı zamanda modellikte yapmakta olan Ayça Melek Gülerçe, Masumlar Apartmanı dizisinde Naci'nin kızı olan karakteri canlandırmaktadır.

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