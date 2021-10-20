Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? Masumlar Apartmanı Han'ın eski nişanlısı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak?

Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? Masumlar Apartmanı 2. sezonun başlamasının ardından tanıtım ve bölümlerinde Han'ın eski nişanlısı karakterinin ismi sıkça geçmeye başladı. Bu bağlamda son dönemde Ceylan karakterine kimin hayat vereceği diziseverler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Diziseverler konuyla ilgili internette en çok "Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan karakterini kim oynayacak? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak? Han'ın eski nişanlısı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir?" soruları araştırıldı.

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİM?

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterinin nişanlısı Ceylan karakterinin İstanbul, Galata'ya taşındığı fragmanda görülmesinin ardından merak edilmeye başlandı. Ceylan karakteri için iki isim iddia edilmekte. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gittiği ancak sıcak bakmadığı öğrenilmişti.

Masumlar Apartmanı Ceylan karakterine hayat vereceği iddia edilen bir diğer isim ise Melisa Sözen oldu. Salı günü yayınlanacak olan bölümün sonunda sır perdesi aralanmış olacak.

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