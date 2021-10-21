Masterchef yeni bölüm saat kaçta? 21 Ekim Masterchef ne zaman, saat kaçta başlayacak? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman başlıyor?
Masterchef ne zaman başlayacak merak ediliyor. Bugün TV8 yayın akışında yer alan Masterchef merak ediliyor. Bunun ardından izleyiciler Masterchef yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak etti. Peki, Masterchef ne zaman başlıyor? 21 Ekim 2021 Masterchef yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak? Masterchef yeni bölüm saat kaçta? Masterchef ne zaman, saat kaçta başlayacak? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman başlıyor? Bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?
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MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ekranların sevilen yemek programı Masterchef haftanın hemen hemen tüm günleri akşam saat 20:00'da ekranlara geliyor. Bu akşam saat 20.00'de yayın akışında yer almakta.
TV8 YAYIN AKIŞI (21 EKİM PERŞEMBE2021)
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye