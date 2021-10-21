Masterchef yeni bölüm saat kaçta? 21 Ekim Masterchef ne zaman, saat kaçta başlayacak? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman başlıyor?

Masterchef yeni bölümü bugün ne zaman başlayacak? merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Masterchef ne zaman, saat kaçta başlayacak? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman başlıyor? Bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? Masterchef yeni bölüm saat kaçta? 21 Ekim 2021 Masterchef ne zaman, saat kaçta başlayacak? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman başlıyor? Bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen yemek programı Masterchef haftanın hemen hemen tüm günleri akşam saat 20:00'da ekranlara geliyor. Bu akşam saat 20.00'de yayın akışında yer almakta.

TV8 YAYIN AKIŞI (21 EKİM PERŞEMBE2021)

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

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