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MasterChef yemekleri! Şambali tarifi, şambali nasıl yapılır? Şambali malzemeleri!

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MasterChef yemekleri! Şambali tarifi, şambali nasıl yapılır? Şambali malzemeleri!

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Şambali hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Şambali hazırladı. Peki, Şambali tarifi nedir? Şambali nasıl yapılır? Şambali nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Şambali aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Şambali tarifi nasıl yapılır? Şambali nedir? Şambali nasıl yapılır, Şambali yapılırken nelere dikkat edilir?

1 kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat, 3 su bardağı irmik, 1,5 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı şeker Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Şerbeti için:

4 ,5 su bardağı şeker, 1 çay kaşığı limon suyu, 3 ,5 su bardağı su

Geniş bir kapta şekeri ve yoğurdu karıştırın. Karışımın üzerine kalan diğer malzemeler ekleyin. Elde edeceğiz karışım biraz katı kıvamda olacak bu sizi korkutmasın. Sonra orta boy bir cam tepsi yağlayın ve üzerine boşaltın. Tepsideki karışımın üzerini düzeltmek için ellerinizi ıslatarak üzeri iyice düzeltin. Kaşık veya bıçak ile hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek hatları ortaya çıkarın. Üzerine fıstık dizin ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verin. 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirin.

Tencereye su ve şeker alın. Kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesini sağlayın. Kaynayınca 12- 15 dakika kadar daha kayantın. Bu arada tatlı da pişmiş olacak. Sıcak şerbet fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir. 4- 5 saat iyice Şerbetini çekip dinlenen tatlı istenilen şekilde süsleyip servis edin. Afiyet olsun. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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