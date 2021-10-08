Masterchef Türkiye'de eleme gecesi! 10 Ekim Masterchef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef 87. bölüm fragmanı izle!?

Masterchef Türkiye 87. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 10 Ekim Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak!

MASTERCHEF 87. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin 10 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak olan 87. bölümünde eleme heyecanı yaşanacak. Potada yer alan Tahsin, Azize, Mustafa, Pelin, Dilara ve Burcu isimlerinden birisinin Masterchef Türkiye macerası sona erecek. Şefler yarışmacılardan "İspir Fasulyesi" kullanarak yaratıcı lezzetler üretmesini isteyecek. Peki en iyi tabağı kim yapacak? Masterchef Türkiye'de elenen isim kim olacak?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölümüyle 10 Ekim Pazar akşamı 20.00'de TV8'de.

BU AKŞAM MASTERCHEF VAR MI?

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümü 10 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜM İZLE!

MASTERCHEF TÜRKİYE 87. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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