MasterChef Türkiye canlı izle! 4 Ekim Pazartesi Masterchef yeni bölüm izle! TV8 Masterchef Türkiye yeni bölüm full HD canlı izle!

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MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE!

MASTERCHEF NE ZAMAN?

Masterchef 2021 bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin 4 Ekim Pazartesi günü 83. bölümüyle ekranlara gelecek. 83. bölümde bu haftanın takım kaptanları ve takımlar belirlenecek. Şefler ise yarışmacılardan profiterol yapmalarını isteyecek. Şeflerin istediği tabağı yapan yarışmacı ise bu hafta mavi takımın kaptanı olacak ve kırmızı takımın kaptanını belirleyecek. Ardından Kaptanların Düellosu oynanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 83. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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