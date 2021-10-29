MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Ekim Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye kim kazandı?
MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin 28 Ekim Perşembe günü yayınlanan 101. bölümde takım oyununu 3. kez kaybeden Mavi takım oldu. Bunun üzerine Mavi takım 3 kez dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi Takım'dan Tahsin, Burcu ve Safanur bireysel dokunulmazlığı kazanarak potadan kurtulmak için mücadele verdi. Peki, MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Ekim Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye kim kazandı?
Masterchef Türkiye 28 Ekim bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin 101. bölümünde kaybeden mavi takım 3. kez bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Burcu, Tahsin ve Safanur arasında geçen büyük mücadele sonrası bireysel dokunulmazlığı kazanacak ismin ardından potada yer alacak isimler belli olacak. Konuyla ilgili vatandaşlar internette en çok "MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Ekim Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye kim kazandı?" sorularını araştırmakta.
MasterChef Türkiye'nin 28 Ekim Perşembe günkü 101. bölümünde takım oyununu bu hafta 3. kez kaybeden mavi takımdan Burcu, Tahsin ve Safanur isimleri arasından iki kişi daha potada yer alan Hasan, Mert, Ateş ve Araz'ın yanına katılacak. 3 yarışmacının da büyük mücadele verdiği bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı ve şeflerin tabağını daha çok beğendiği Tahsi oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kaybeden Safanur ve Burcu ise potada yer alacak 5. ve 6. isimler oldu. Bu şekilde MasterChef Türkiye'de haftanın son iki eleme adayı belli oldu.
-ATEŞ
-ARAZ
-HASAN
-MERT
-SAFANUR
-BURCU