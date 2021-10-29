Masterchef Türkiye 28 Ekim bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin 101. bölümünde kaybeden mavi takım 3. kez bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Burcu, Tahsin ve Safanur arasında geçen büyük mücadele sonrası bireysel dokunulmazlığı kazanacak ismin ardından potada yer alacak isimler belli olacak. Konuyla ilgili vatandaşlar internette en çok "MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Ekim Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye kim kazandı?" sorularını araştırmakta.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 28 Ekim Perşembe günkü 101. bölümünde takım oyununu bu hafta 3. kez kaybeden mavi takımdan Burcu, Tahsin ve Safanur isimleri arasından iki kişi daha potada yer alan Hasan, Mert, Ateş ve Araz'ın yanına katılacak. 3 yarışmacının da büyük mücadele verdiği bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı ve şeflerin tabağını daha çok beğendiği Tahsi oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kaybeden Safanur ve Burcu ise potada yer alacak 5. ve 6. isimler oldu. Bu şekilde MasterChef Türkiye'de haftanın son iki eleme adayı belli oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: TAHSİN KÜÇÜK

MASTERCHEF TÜRKİYE POTADAKİ İSİMLER KİMLER?

-ATEŞ

-ARAZ

-HASAN

-MERT

-SAFANUR

-BURCU

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