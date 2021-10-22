Masterchef Türkiye 97. bölüm fragmanı yayınlandı! Pazar günü neler olacak?
Yeni sezonuyla, yeni kadrosuyla gelen Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü merak ediliyor. MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef Türkiye 2021 yeni bölümünde neler olacak?
Masterchef Türkiye 97. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Masterchef yarışmasının yeni bölümü merak edildi. 27 Eylül Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı yayında!
MASTERCHEF TÜRKİYE 97. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yeni bölüm fragman henüz yayınlandı. Yeni bölümde ele e potasındaki yarışmacılar ayva odaklı tariflerle potadan çıkmaya çalışacak.
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