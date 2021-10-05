Masterchef Türkiye 84. bölüm fragmanı izle! 5 Ekim Masterchef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Masterchef Türkiye 84. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 5 Ekim Salı akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin 5 Ekim Salı akşamı yayınlanacak olan 84. bölümünde Takım oyunu heyecanı yaşanacak. Mavi ve Kırmızı takımın kıyasıya mücadelesi sonrası bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak ve potaya girecek olan ilk, iki isim belli olacak. Şefler Takım Oyunu öncesi "Kaptanların Düellosu" yarışını kazanan Kırmızı Takım'ın ödülünü açıklayacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölümüyle Pazar akşamı 20.00'de TV8'de.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜM İZLE!

MASTERCHEF TÜRKİYE 84. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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