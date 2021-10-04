Masterchef Türkiye 83. bölüm fragmanı izle! 4 Ekim Masterchef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef 84. bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Masterchef Türkiye 83. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda da izleyici ekranlara kilitleyen TV8'in sevilen programı Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 4 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin 4 Ekim Pazartesi günü 83. bölümüyle ekranlara gelecek. 83. bölümde bu haftanın takım kaptanları ve takımlar belirlenecek. Şefler ise yarışmacılardan profiterol yapmalarını isteyecek. Şeflerin istediği tabağı yapan yarışmacı ise bu hafta mavi takımın kaptanı olacak ve kırmızı takımın kaptanını belirleyecek. Ardından Kaptanların Düellosu oynanacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölümüyle 4 Ekim Pazartesi akşamı 20.00'de TV8'de.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜM İZLE!

MASTERCHEF TÜRKİYE 83. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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