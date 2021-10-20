Masterchef'te dün kim potaya girdi?

Masterchef Türkiye'de birbirinden farklı lezzetler yapılırken yarışma heyecanı da devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya rekabet ettiği dokunulmazlık oyunu izleyicileri ekranlara kilitledi. Peki, Dün Masterchef potaya kim gitti? 19 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef pota adayları kimler? Masterchef potaya kim girdi? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE DÜN KİM POTAYA GİRDİ?

İşte, yarışmadan önemli notlar...

• Kadayıflı muhallebi yapımında Burcu ile Safanur karşı karşıya geldi. Kazanan ise Burcu'nun tatlısıyla kırmızı takım kazandı.

• Kreme brule yapımında Ateş ile Dilara karşı karşıya geldi. Kazanan ise Ateş'in tatlısıyla kırmızı takım oldu.

• Keşkül yapımında Emre ile Rabia karşı karşıya geldi. Kazanan ise Emre'nin tatlısıyla kırmızı takım oldu.

• Supangle yapımında Mert ile Aras karşı karşıya geldi. Kazanan ise Aras'ın tatlısıyla mavi takım oldu.

• Creme caramel yapımında Azize ile Tahsin karşı karşıya geldi. Bu tatlıda kazanan olmadı. İki takımın da tatlıları çok kötü olarak değerlendirildi.

• Fırın sütlaç yapımında Pelin ile Sergen karşı karşıya geldi. Kazanan ise Sergen'in tatlısıyla mavi takım oldu.

• Trileçe yapımında Eren ile Hasan karşı karşıya geldi. Kazanan ise Hasan'ın tatlısıyla mavi takım oldu.

Bu nedenle Tahsin ile Azize bir kez daha yarıştı. Bu yarışın sonunda kazanan Azize ile kırmızı takım oldu.

19 Ekim tarihinde dokunulmazlığı kazanan isim Araz oldu ve potaya gitmesini istediği ismin Rabia olduğunu belirtti. Takımın oylarıyla belirlenen diğer isim Dilara oldu.

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