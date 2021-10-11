11 Ekim Masterchef takımlar! Mavi takım kaptanı kim oldu? Kaptanlık oyununu kim kazandı? - Haberler
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11 Ekim Masterchef takımlar! Mavi takım kaptanı kim oldu? Kaptanlık oyununu kim kazandı?

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11 Ekim Masterchef takımlar! Mavi takım kaptanı kim oldu? Kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'in bu akşamki bölümünde en güzel lahmacunu yapan yarışmacı mavi takım kaptanlığını kazanacak. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? Masterchef takımları! Mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef takımları! Mavi takım kaptanı kim oldu? Kaptanlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtı merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de 11 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döküyor...

Haftanın kaptanları Tahsin ve Sergen oldu.

  1. Tahsin
  2. Eren
  3. Emre
  4. Rabia
  5. Burcu
  6. Mert
  7. Azize
  8. Pelin

  1. Sergen
  2. Dilara
  3. Safanur
  4. Hasan
  5. Ateş
  6. Milhan
  7. Araz

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