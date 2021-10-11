11 Ekim Masterchef takımlar! Mavi takım kaptanı kim oldu? Kaptanlık oyununu kim kazandı?

Masterchef takımları! Mavi takım kaptanı kim oldu? Kaptanlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtı merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de 11 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döküyor...

KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

Haftanın kaptanları Tahsin ve Sergen oldu.

MAVİ TAKIM

Tahsin Eren Emre Rabia Burcu Mert Azize Pelin

KIRMIZI TAKIM

Sergen Dilara Safanur Hasan Ateş Milhan Araz

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