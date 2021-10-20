Masterchef takım oyununu kim kazandı? 20 Ekim Masterchef'te kazanan takım, dokunulmazlığı kazanan takım hangisi? sorularının yanıtı merak ediliyor.

MASTERCHEF TAKIM OYUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bugün zorlu bir mücadele vardı. Kırmızı takımla mavi takımdan ilk olarak 2 kişi yarışmaya başladı. Ardından takımlara 2'şer kişi daha katılarak menüyü tamamladılar. Bu sefer jüri geriye kalan yarışmacılar oldu.

Kırmızı takım yarışmacıları ile mavi takım yarışmacılarından en güzel yemeği yapanı seçmeleri istendi.

20 EKİM MASTERCHEF TAKIM OYUNUNA DAİR DETAYLAR...

Rabia, mavi ve kırmızı takımın yemeklerini tadarak denedi. Rabia mavi takımda yer almaktadır.

Rabia'nın tattığı ve oy verdiği yemeklerden dördü kırmızının, biri mavinin. Bu nedenle mavi yeterince oy alamadı.

Emre, tadım yapan ikinci isim oldu. Emre kırmızı takımda yer almaktadır. Emre'nin tattığı ve oy verdiği yemeklerden ikisi mavinin, üçü kırmızının oldu.

Kırmızı takım 7-3 önde.

Reklamların ardından devam eden kısımda ilk tadım yapan isim Dilara oldu.

Dilara, mavi takımda yarışmaktadır. Dilara'nın tattığı ve oy verdiği yemeklerin ardından kırmızı takım 10-6 öne geçti.

Son olarak tadım yapan isim Pelin oldu. Pelin'in verdiği ikinci oyla kazanan kırmızı takım oldu.

Haberler.com - Gündem